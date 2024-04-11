«Ростов» заслуживает лучших слов». Радимов — о выборе Карпина лучшим тренером марта

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал выбор Валерия Карпина лучшим тренером марта в Российской Премьер-Лиге.

«Выиграл три стартовых матча весной, качество игры – очень хорошее, а разгром «Динамо» – как вишенка на торте, что первые матчи в этом плане были неслучайны. «Ростов» заслуживает лучших слов. В моём понимании Карпин лучше всех подготовил команду», — приводит слова Радимова пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте.

В марте «Ростов» под руководством Карпина провёл три матча, в которых одержал три победы и набрал девять очков. «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 22 матча.