Генеральный директор «Интера» – о Димарко: возможно, он сможет стать капитаном

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о защитнике клуба Федерико Димарко.

«Димарко практически ультрас «Интера», он с командой с самого детства. Чтобы стать капитаном, нужно учиться. Так что, возможно, он сможет стать капитаном, когда Лаутаро – когда Лаутаро… да, когда Лаутаро уйдет на пенсию!» – приводит слова Маротты журналист Паскуале Гуарро в социальной сети Х (ранее Twitter).

В этом сезоне Федерико Димарко провел за «Интер» 35 матчей, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет восемь голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

На данный момент миланский «Интер» возглавляет таблицу Серии А с 82 очками, набранными в 31 встрече. Расположившийся на второй строчке «Милан» отстает от лидера на 14 очков.