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«Атлетик» отметил первую за 40 лет победу в Кубке Испании речной прогулкой

«Атлетик» отметил первую за 40 лет победу в Кубке Испании речной прогулкой
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В субботу, 6 апреля, «Атлетик» из Бильбао стал обладателем Кубка Испании-2023/2024. В финальном матче на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) «Атлетик» встречался с «Мальоркой» и одержал победу в матче со счётом 1:1 (4:2 пен.) Команда отметила первую за 40 лет победу в Кубка Испании речной прогулкой.

Кубок Испании . Финал
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
4 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Родригес – 21'     1:1 Сансет – 50'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором игроки испанского клуба совершают прогулку по реке вдоль города на многочисленных речных суднах.

«Атлетик» (Бильбао) выиграл трофей в 25-й раз в своей истории. Последний раз команда становилась обладателем Кубка Испании в сезоне-1983/1984.

После 30 туров чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао с 56 очками занимает пятое место. Лидером Ла Лиги-2023/2024 является мадридский «Реал». В его активе 75 очков.

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