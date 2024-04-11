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Кристоф Дюгарри: отношение Мбаппе — полнейший позор. Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов

Кристоф Дюгарри: отношение Мбаппе — полнейший позор. Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов
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Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Я не собираюсь подвергать критике игрока, ведь это слишком просто. Вы сами видели его блеклое выступление. Я намерен критиковать человека. Вчера он продемонстрировал худшее, что может быть в футболе, а также худшее выступление игрока мирового уровня.

Можно пропускать матчи, но его вчерашнее поведение было возмутительным. Это отсутствие уважения и предательство.

Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов. Четвертьфинал, который ты якобы мечтаешь выиграть со своим клубом. Твоё отношение – абсолютный позор. Я не думал, что можно пасть так низко», — приводит слова Дюгарри Le Parisien.

Напомним, ответный матч между командами состоится 16 апреля.

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