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Хави — о защитнике «Барсы» Кубарси: это ненормально, когда 17-летний парень так выступает

Хави — о защитнике «Барсы» Кубарси: это ненормально, когда 17-летний парень так выступает
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре 17-летнего центрального защитника каталонцев Пау Кубарси.

«Пау Кубарси — невероятный игрок. Он игрок мирового класса… ребята, это ненормально, когда 17-летний парень так выступает! У меня не хватает слов, чтобы похвалить его. Он находится на исключительном уровне. Он соревнуется как взрослый игрок. Это просто безумие», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Кубарси принял участие в 15 матчах за основную команду «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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