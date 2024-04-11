Юран: уверен, что всё у Марадишвили будет хорошо. Рассчитываем на него в следующем сезоне

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о том, как поддержал полузащитника Константина Марадишвили, выступающего за клуб на правах аренды из «Локомотива», перенёсшего операцию в связи с травмой крестообразной связки колена.

«Я привёл Марадишвили в пример свою тяжёлую травму, которую получил ещё футболистом в киевском «Динамо». По себе знаю: эту ситуацию нужно просто принять как часть работы и смотреть вперёд. Всё от головы идёт. Уверен, что всё у Марадишвили будет хорошо. Мы брали его в аренду на полтора года и, конечно, рассчитываем на него в следующем сезоне. Я и самому Косте сказал: «Не переживай, мы тебя ждём». Сейчас самое главное — в голове всё настроить на восстановление», — сказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.