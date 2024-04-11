«Аль-Хиляль» завоевал Суперкубок Саудовской Аравии, обыграв в финале «Аль-Иттихад»

Завершился финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля».

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Малком. На 21-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт в матче. На 44-й минуте Салем Аль-Давсари вновь вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 89-й минуте Малком оформил дубль. На 90+6-й минуте встречи полузащитник Нассер Аль-Давсари довёл счёт до разгромного.

Напомним, в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Насра» со счётом 2:1. «Аль-Иттихад» же на данной стадии этого турнира обыграл «Аль-Вахду» со счётом 2:1.