«Ливерпуль» — «Аталанта»: гости увеличили преимущество, вновь забил Скамакка

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль: на 38-й минуте он открыл счёт в матче открыл нпосле передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе.
Команды ранее играли друг с другом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Бергамо, сильнее оказались гости — 5:0. В Ливерпуле «Аталанта» взяла реванш, победив со счётом 2:0.
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