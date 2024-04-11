Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Аталанта»: гости увеличили преимущество, вновь забил Скамакка

«Ливерпуль» — «Аталанта»: гости увеличили преимущество, вновь забил Скамакка
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 61'     0:3 Пашалич – 83'    

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль: на 38-й минуте он открыл счёт в матче открыл нпосле передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе.

Команды ранее играли друг с другом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Бергамо, сильнее оказались гости — 5:0. В Ливерпуле «Аталанта» взяла реванш, победив со счётом 2:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android