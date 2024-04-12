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Хозяева победили с разницей в один мяч в вечерних матчах Лиги конференций

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги конференций, стартовавшие в 22:00 по московскому времени.

В Бирмингеме (Англия) на стадионе «Вилла парк» встречались местная «Астон Вилла» и французский «Лилль». Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт открыл форвард хозяев Олли Уоткинс. Джон Макгин на 56-й минуте удвоил преимущество бирмингемцев. Защитник гостей Бафоде Диаките в концовке игры отыграл один мяч.

В параллельном матче бельгийский «Брюгге» с минимальным перевесом обыграл греческий ПАОК — 1:0. Игра проходила в Брюгге (Бельгия) на стадионе Яна Брейделя.

Единственный гол в матче на 6-й минуте забил полузащитник Уго Ветлесен. На 58-й минуте форвард хозяев Игор Тьяго не реализовал одиннадцатиметровый.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.

Ответные матчи пройдут 18 апреля.