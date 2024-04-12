Хозяева победили с разницей в один мяч в вечерних матчах Лиги конференций

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги конференций, стартовавшие в 22:00 по московскому времени.
В Бирмингеме (Англия) на стадионе «Вилла парк» встречались местная «Астон Вилла» и французский «Лилль». Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
На 13-й минуте счёт открыл форвард хозяев Олли Уоткинс. Джон Макгин на 56-й минуте удвоил преимущество бирмингемцев. Защитник гостей Бафоде Диаките в концовке игры отыграл один мяч.
В параллельном матче бельгийский «Брюгге» с минимальным перевесом обыграл греческий ПАОК — 1:0. Игра проходила в Брюгге (Бельгия) на стадионе Яна Брейделя.
Единственный гол в матче на 6-й минуте забил полузащитник Уго Ветлесен. На 58-й минуте форвард хозяев Игор Тьяго не реализовал одиннадцатиметровый.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.
Ответные матчи пройдут 18 апреля.
- 12 апреля 2024
-
01:17
-
01:12
-
00:57
-
00:56
-
00:49
-
00:43
-
00:40
-
00:38
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:11
-
00:09
-
00:08
- 11 апреля 2024
-
23:58
-
23:57
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:45
-
23:42
-
23:33
-
23:30
-
23:24
-
23:20
-
23:14
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:23
-
22:20