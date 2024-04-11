Сборная Израиля рассчитывает, что в будущем сможет сыграть на Кубке Америки — The Athletic

Израильская футбольная ассоциация (IFA) подписала новое соглашение с конфедерацией КОНМЕБОЛ, управляющей южноамериканским футболом, которое, как рассчитывают в Израиле, даст возможность сборной этой страны сыграть на будущих Кубках Америки. Об этом сообщает The Athletic.

IFA заявила, что гордится фактом своего присоединения к «великолепной семье КОНМЕБОЛ», членами которой являются действующие чемпионы мира сборная Аргентины, а также пятикратные обладатели этого трофея сборная Бразилии.

В свою очередь, в Международной федерации футбола (ФИФА) отказались комментировать данное соглашение. С 1994 года Израиль является членом УЕФА.

Напомним, в предыдущие годы на Кубке Америки участвовали Япония и Катар.