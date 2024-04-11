«Байер» победил «Вест Хэм» в Лиге Европы, продлив беспроигрышную серию до 42 матчей

Сегодня, 11 апреля, на стадионе «Бай-Арена» в Германии состоялся матч четвертьфинала Лиги Европы, в котором встретились лондонский «Вест Хэм» и леверкузенский «Байер». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме голов не было, однако обе команды создали много моментов. На 10-й минуте Мохаммед Кудус прорвался в штрафную «Байера» и пробил по центру ворот, однако вратарь Матей Коварж не дал англичанам открыть счёт. Позже яркую атаку провели игроки немецкого клуба: Алехандро Гримальдо получил длинный пас и нанёс удар в угол ворот лондонцев, но Лукаш Фабианьски дотянулся до мяча. Леверкузенцы продолжили натиск на ворота «Вест Хэма», но Фабианьски отразил все удары. На 30-й минуте Патрик Шик также был близок к тому, чтобы открыть счёт.

Во второй половине встречи игроки «Байера» тоже превосходили лондонцев в количестве атак. На 57-й минуте Эмерсон получил жёлтую карточку. Опасный момент создал Патрик Шик на 71-й минуте: он нанёс удар головой под перекладину, но Фабианьски снова справился со своей задачей. На 83-й минуте игроки «Байера» всё же смогли открыть счет: Йонас Хофман в одно касание пробил в нижний угол ворот Фабианьски. В добавленное время отличился Виктор Бонифасе: он нанёс точный удар головой в ворота лондонцев. Финальный счёт встречи — 2:0.

Ответный матч «Вест Хэм» и «Байер» проведут 18 апреля на «Лондон Стэдиум».