«Бенфика» обыграла «Марсель» в четвертьфинале Лиги Европы

Сегодня, 11 апреля, на стадионе «Да Луш» в Португалии состоялся четвертьфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и лиссабонская «Бенфика». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте: Рафа Силва с точного паса Каспера Тенгстедта пробил в нижний угол ворот – 1:0 в пользу «Бенфики». Затем португальцы продолжили свои атаки: Давид Нерес вошёл в штрафную соперника и нанёс мощный удар по воротам, однако французские защитники оказались на месте. Интересный момент создал Фредрик Эурснес, исполнивший навес в штрафную «Марселя», но оборона французов снова не дала игрокам «Бенфики» увеличить разрыв в счёте.

Во втором тайме Анхель Ди Мария закрепил успех команды: на 52-й минуте с передачи Нереса он забил в пустые ворота. Затем Пьер-Эмерик Обамеянг сократил разрыв в счёте: с передачи Аззедина Унаи он уложил мяч точно в нижний угол. После этого Амин Арит создал опасный момент в штрафной «Бенфики», однако его удар оказался неточным. Финальный счет встречи — 2:1 в пользу хозяев

Ответный матч «Марселя» с «Бенфикой» состоится на стадионе «Велодром» во Франции 18 апреля и начнётся в 22:00 мск.