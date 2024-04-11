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«Бенфика» обыграла «Марсель» в четвертьфинале Лиги Европы

«Бенфика» обыграла «Марсель» в четвертьфинале Лиги Европы
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Сегодня, 11 апреля, на стадионе «Да Луш» в Португалии состоялся четвертьфинальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и лиссабонская «Бенфика». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Раф. Силва – 16'     2:0 Ди Мария – 52'     2:1 Обамеянг – 67'    

Счёт был открыт на 16-й минуте: Рафа Силва с точного паса Каспера Тенгстедта пробил в нижний угол ворот – 1:0 в пользу «Бенфики». Затем португальцы продолжили свои атаки: Давид Нерес вошёл в штрафную соперника и нанёс мощный удар по воротам, однако французские защитники оказались на месте. Интересный момент создал Фредрик Эурснес, исполнивший навес в штрафную «Марселя», но оборона французов снова не дала игрокам «Бенфики» увеличить разрыв в счёте.

Во втором тайме Анхель Ди Мария закрепил успех команды: на 52-й минуте с передачи Нереса он забил в пустые ворота. Затем Пьер-Эмерик Обамеянг сократил разрыв в счёте: с передачи Аззедина Унаи он уложил мяч точно в нижний угол. После этого Амин Арит создал опасный момент в штрафной «Бенфики», однако его удар оказался неточным. Финальный счет встречи — 2:1 в пользу хозяев

Ответный матч «Марселя» с «Бенфикой» состоится на стадионе «Велодром» во Франции 18 апреля и начнётся в 22:00 мск.

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