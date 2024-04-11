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Ливерпуль — Аталанта, 0:3: результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля 2024 года

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в гостевом матче Лиги Европы, Миранчук появился на 89-й
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты, а на 60-й минуте замкнул передачу Шарля Де Кетеларе с правого фланга. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 89-й минуте.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).

Команды ранее играли друг с другом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Бергамо, сильнее оказались гости — 5:0. В Ливерпуле «Аталанта» взяла реванш, победив со счётом 2:0.

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