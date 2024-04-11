Болельщик «Аль-Хиляля» напал на игрока «Аль-Иттихада», ударив того ремнём
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Болельщик «Аль-Хиляля» напал на игрока «Аль-Иттихада», ударив того ремнём после финального матча Суперкубка Саудовской Аравии. Футболист, в свою очередь, поливал зрителя водой.
Напомним, в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля».
На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Малком. На 21-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт в матче. На 44-й минуте Салем Аль-Давсари вновь вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 89-й минуте Малком оформил дубль. На 90+6-й минуте встречи полузащитник Нассер Аль-Давсари довёл счёт до разгромного.
Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . Финал
11 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Малком – 5' 1:1 Хамдалла – 21' 1:2 Аль-Давсари – 44' 1:3 Малком – 89' 1:4 Аль-Давсари – 90+6'
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