Болельщик «Аль-Хиляля» напал на игрока «Аль-Иттихада», ударив того ремнём

Болельщик «Аль-Хиляля» напал на игрока «Аль-Иттихада», ударив того ремнём после финального матча Суперкубка Саудовской Аравии. Футболист, в свою очередь, поливал зрителя водой.

Напомним, в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля».

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Малком. На 21-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт в матче. На 44-й минуте Салем Аль-Давсари вновь вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 89-й минуте Малком оформил дубль. На 90+6-й минуте встречи полузащитник Нассер Аль-Давсари довёл счёт до разгромного.