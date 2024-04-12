Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» впервые за три года проиграл домашний матч с разницей в три мяча

«Ливерпуль» впервые за три года проиграл домашний матч с разницей в три мяча
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома с разницей в три мяча в феврале 2021 года. Это произошло в матче 23-го тура чемпионата Англии-2020/2021 против «Манчестер Сити» — 1:4. Самое крупное домашнее поражение в истории мерсисайдцы потерпели от «Сандерленда» со счётом 0:6 в чемпионате Англии 1930 года.

Отметим, что в предыдущей домашней игре «Ливерпуля» с «Аталантой», проходившей в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2020/2021 мерсисайдцы также не смогли распечатать ворота бергамасков и проиграли со счётом 0:2.

Материалы по теме
«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в гостевом матче Лиги Европы, Миранчук появился на 89-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android