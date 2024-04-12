«Ливерпуль» впервые за три года проиграл домашний матч с разницей в три мяча

В четверг, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома с разницей в три мяча в феврале 2021 года. Это произошло в матче 23-го тура чемпионата Англии-2020/2021 против «Манчестер Сити» — 1:4. Самое крупное домашнее поражение в истории мерсисайдцы потерпели от «Сандерленда» со счётом 0:6 в чемпионате Англии 1930 года.

Отметим, что в предыдущей домашней игре «Ливерпуля» с «Аталантой», проходившей в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2020/2021 мерсисайдцы также не смогли распечатать ворота бергамасков и проиграли со счётом 0:2.