Болельщики «Ливерпуля» покидали стадион при счёте 0:3 до завершения матча с «Аталантой»

Болельщики «Ливерпуля» уходили с домашнего стадиона «Энфилд» до того, как прозвучит финальный свисток в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой», в котором мерсисайдцы уступили со счётом 0:3.

Фото: Кадр из трансляции

Уже на 86-й минуте встречи, когда «Ливерпуль» уступал со счётом 0:3, болельщики английской команды начали покидать стадион.

Напомним, в этой встрече нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).