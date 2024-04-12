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В Англии считают, что люди южноазиатского происхождения мало представлены в футболе

Директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Ясир Мирза, занимающийся вопросами равенства и разнообразия заявил, что в профессиональном футболе находится небольшое количество игроков, имеющих южноазиатского происхождение.

«Я думаю, что данный вопрос является злободневным. Считаю, что работа в этом направлении крайне важная для нас. Более того, это наша долгосрочная цель», – приводит слова Мирзы Sky Sports.

Подчёркивается, что на текущий момент в английском футболе есть только два игрока указанного происхождения, получающие игровые минуты регулярно. В качестве таких футболистов называются футболистка «Блэкберна» Милли Чандарана и хавбек «Лестера» Хамза Чоудури.

После 31 тура чемпионата Англии первое место занимает «Арсенал», набравший 71 очко.

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