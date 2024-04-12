«Больно, но это не должно нас сломить». Капитан «Ливерпуля» – о разгроме от «Аталанты»

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

«Это был очень разочаровывающий вечер для всех нас, но мы не можем зацикливаться на нём слишком долго. Нам нужно, чтобы все с нетерпением ждали ещё одной важной игры. Мы должны вернуться к тому, чтобы добиваться положительных результатов.

Это больно. Но это не должно нас сломить. Мы должны отреагировать очень быстро. Мы уже давно не проигрывали дома. Но мы не должны уважать «Аталанту» за её игру. Они наказали нас за то, что мы неаккуратно владели мячом. У нас были шансы забить один или два гола, но, к сожалению, мы этого не сделали.

Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию. Мы сами себе все усложнили, проиграв там со счетом 0:3. Но единственный способ прийти в себя – это выиграть матч на выходных. Тогда мы сможем думать о том, как забить минимум четыре гола», – приводит слова ван Дейка BBC.

Напомним, ответная игра состоится 18 апреля в Бергамо (Италия).

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: