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Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом»

Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча с санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым. Понятно, что соперник серьёзный, с сильным составом. Можно отметить Педро, который в последнее время много забивает. В общем, будет непросто. Но мы настроены на победу», — приводит слова Сафонова «Известия».

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 13 апреля, на поле южан. Игра первого круга чемпионата России — 2023/2024 завершилась вничью — 1:1. Встреча прошла 11 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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