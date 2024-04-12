Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча с санкт-петербургским «Зенитом».

«Зенит» — это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым. Понятно, что соперник серьёзный, с сильным составом. Можно отметить Педро, который в последнее время много забивает. В общем, будет непросто. Но мы настроены на победу», — приводит слова Сафонова «Известия».

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 13 апреля, на поле южан. Игра первого круга чемпионата России — 2023/2024 завершилась вничью — 1:1. Встреча прошла 11 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.