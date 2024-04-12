Сафонов ответил на вопрос об изменениях в тренерской работе Мусаева

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос, в чём изменился наставник команды Мурад Мусаев после трёхлетнего отсутствия в клубе.

«В чём изменился Мусаев после трёх лет отсутствия в «Краснодаре»? Я думаю, стал немного прагматичнее», — приводит слова Сафонова «Известия».

Напомним, Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром» до конца нынешнего сезона. Ранее Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 22 матча.