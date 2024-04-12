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«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Джамала Мусиалу

«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Джамала Мусиалу
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Independent, «Манчестер Сити» лидирует в борьбе с другими топ-клубами за подписание полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы этим летом. Отмечается, что сам футболист заинтересован в выступлении в английской Премьер-лиге.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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