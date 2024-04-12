«Меняет правила игры». Дель Пьеро оценил текущий уровень выступлений Гризманна

Бывший футболист сборной Италии и туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о нападающем мадридского «Атлетико» Антуане Гризманне.

«Я думаю, он в списке лучших. Этот парень определённо должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи», – приводит слова Дель Пьеро CBS Sports.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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