Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Меняет правила игры». Дель Пьеро оценил текущий уровень выступлений Гризманна

«Меняет правила игры». Дель Пьеро оценил текущий уровень выступлений Гризманна
Комментарии

Бывший футболист сборной Италии и туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о нападающем мадридского «Атлетико» Антуане Гризманне.

«Я думаю, он в списке лучших. Этот парень определённо должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи», – приводит слова Дель Пьеро CBS Sports.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Материалы по теме
«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне
«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android