Стало известно, зачем Холанд посетил раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил раздевалку мадридского «Реала» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3).

Как сообщает Mundo Deportivo, норвежский форвард зашёл в раздевалку «сливочных», чтобы попросить футболку полузащитника Луки Модрича. Отмечается, что во время беседы с хорватом Холанд назвал Модрича легендой.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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