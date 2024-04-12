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Стало известно, зачем Холанд посетил раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов

Стало известно, зачем Холанд посетил раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил раздевалку мадридского «Реала» после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

Как сообщает Mundo Deportivo, норвежский форвард зашёл в раздевалку «сливочных», чтобы попросить футболку полузащитника Луки Модрича. Отмечается, что во время беседы с хорватом Холанд назвал Модрича легендой.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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