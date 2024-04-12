Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 32-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 12 апреля, матчем между «Лацио» и «Салернитаной» стартует 32-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
12 апреля, пятница:
«Лацио» — «Салернитана» — 21:45 мск.
13 апреля, суббота:
«Лечче» — «Эмполи» — 16:00 мск;
«Торино» — «Ювентус» — 19:00 мск;
«Болонья» — «Монца» — 21:45 мск.
14 апреля, воскресенье:
«Наполи» — «Фрозиноне» — 13:30 мск;
«Сассуоло» — «Милан» — 16:00 мск;
«Удинезе» — «Рома» — 19:00 мск;
«Интер» — «Кальяри» — 21:45 мск.
15 апреля, понедельник:
«Фиорентина» — «Дженоа» — 19:30 мск;
«Аталанта» — «Верона» — 21:45 мск.
Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 82 очка за 31 матч. У ближайшего преследователя, «Милана», 68 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (62).