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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 32-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 12 апреля, матчем между «Лацио» и «Салернитаной» стартует 32-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

12 апреля, пятница:

«Лацио» — «Салернитана» — 21:45 мск.

13 апреля, суббота:

«Лечче» — «Эмполи» — 16:00 мск;

«Торино» — «Ювентус» — 19:00 мск;

«Болонья» — «Монца» — 21:45 мск.

14 апреля, воскресенье:

«Наполи» — «Фрозиноне» — 13:30 мск;

«Сассуоло» — «Милан» — 16:00 мск;

«Удинезе» — «Рома» — 19:00 мск;

«Интер» — «Кальяри» — 21:45 мск.

15 апреля, понедельник:

«Фиорентина» — «Дженоа» — 19:30 мск;

«Аталанта» — «Верона» — 21:45 мск.

Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 82 очка за 31 матч. У ближайшего преследователя, «Милана», 68 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (62).