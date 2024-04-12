Митрофанов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России

Генеральный секретарь РФС Максим Мирофанов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Он выразил надежду, что судьба золотых медалей будет определена в красивой борьбе. Также Митрофанов поделился мнением, есть ли у «Спартака» шансы пройти «Зенит» в Кубке России после домашнего поражения в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.

«Чемпионская гонка в этом сезоне очень интересная. В таблице все очень плотно и напряженно. Мне хочется, чтобы судьба золотых медалей решалась в красивой борьбе. Я за красивый футбол и за то, что РПЛ будет готовить нам большое количество сильных футболистов для сборной России.

Есть ли у «Спартака» шансы пройти «Зенит» в Кубке после поражения дома? Это спорт. У любой команды есть шансы пойти любого соперника. Все решают футболисты на поле и главные тренеры", — приводит слова Митрофанова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, первый матч «Спартака» и «Зенита» проходил в Москве и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1. Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.