«Милан» сможет всё исправить». Пиоли прокомментировал поражение от «Ромы» в Лиге Европы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:1), а также высказался об ответной встрече, которая состоится 18 апреля.

«В первом тайме у нас были некоторые трудности. Мы должны были смелее действовать без мяча и слишком часто играли между линиями. Они создали пару неожиданностей, но мы пропустили гол с углового удара. Затем мы стали играть, возможно, не так чётко, как в последнее время. Нам нужен был ответный мяч. Есть ещё одна игра, и я думаю, что команда сможет всё исправить.

Блеклое выступление некоторых звёзд? Это меня не беспокоит. Напротив, я ожидаю много гордости и воли, чтобы показать, что мы — великая команда. Отыграться будет непросто, это удаётся только действительно сильным командам. Я сказал ребятам, что если есть команда, которая может это сделать, то это мы», — приводит слова Пиоли Milan News со ссылкой на Sky Sport Italia.