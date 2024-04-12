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Экс-тренер ЦСКА Алексей Березуцкий — о своём будущем: «Манчестер Сити» не звал

Экс-тренер ЦСКА Алексей Березуцкий — о своём будущем: «Манчестер Сити» не звал
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Бывший защитник и главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о своём будущем, а также рассказал о наличии предложений о работе из команд ФНЛ.

«Куда я хочу, меня не зовут, куда меня зовут, не хочу я. Были предложения. Из ФНЛ точно были. Из заграницы серьёзных нет. «Манчестер Сити» не звал», — сказал Березуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год — он провёл за армейскую команду 502 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Позже Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне‑2021/2022, который армейцы закончили на шестом месте в чемпионате России. В штаб Алексея входил его брат‑близнец Василий.

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