ЦСКА объявил о продлении контракта с Виктором Мендесом

Московский ПФК ЦСКА объявил на своём сайте о продлении контракта с Виктором Мендесом. Новое соглашение армейского клуба с чилийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Желаем Вите новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Виктор Мендес провёл за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. Всего за армейскую команду чилиец провёл 64 матча, стал обладателем Кубка России и серебряных медалей Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виктора Мендеса в € 5 млн. До переезда в Россию 24-летний футболист играл лишь за чилийскую «Эспаньолу», воспитанником которой и является.