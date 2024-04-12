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Гол игрока «Оренбурга» Переса в ворота ЦСКА признан лучшим в марте

Гол игрока «Оренбурга» Переса в ворота ЦСКА признан лучшим в марте
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Гол защитник «Оренбурга» Матиаса Переса в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1) был признан лучшим забитым мячом в марте, сообщает пресс-служба лиги в своём телеграм-канале. Отметим, что благодаря этому голу на 90+4-й минуте оренбуржцы ушли от поражения.

Права на видео принадлежат РФС

25-летний центральный защитник перебрался в «Оренбург» зимой 2023 года из аргентинского «Лануса», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн. В нынешнем сезоне сыграл за команду 23 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, «Оренбург» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата, заработав 23 очка в 22 сыгранных матчах.

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