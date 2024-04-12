Кварацхелия: свои первые шаги в футболе я сделал на улице, и думаю, что это заметно

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вспомнил, как начинал играть в футбол в детстве.

«Я играл со своими друзьями на улице каждый раз, когда выходил из дома, даже после тренировки я играл с ними. Я сделал свои первые шаги в футболе на улице. И думаю, вы можете видеть это, если следите за тем, как я играю. На улице ты часто касаешься мяча и не любишь с ним расставаться. И даже сейчас, когда я играю на настоящих полях, на больших стадионах, я всё ещё стараюсь играть так же, как и тогда на улице. Улицы воспитывали меня как футболиста, вдохновляли. Когда мне было восемь лет, я начал играть в настоящем клубе, в хорошей академии, затем в 11 лет перешёл в большую академию тбилисского «Динамо». Я провёл там пять лет, это отличная академия, которая воспитала много хороших игроков. Я жил там, и все в клубе мне очень помогали. Когда я был ребёнком, я смотрел много матчей Серии А. Я знал, что итальянские защитники были лучшими в мире. В Грузии, когда вы говорите об итальянском футболе, вы сразу же думаете о великих защитниках», — приводит слова Кварацхелии журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.