Таранов: после победы ЦСКА в Кубке УЕФА выглядывал в окно — было полное ощущение праздника

Экс-защитник московского ПФК ЦСКА Иван Таранов поделился эмоциями от победы армейской команды в кубке УЕФА в 2005 году.

— Вы не получили медаль за Кубок УЕФА в составе ЦСКА?

— Не получил. В том розыгрыше я не был вообще ни на одной игре. На финал тоже не ездил. Команда вернулась из Португалии, и буквально через месяц человек пять из дубля стали плотно привлекать к основному составу. В том числе меня.

— Финал смотрели по телевизору?

— Да.

— Сильно переживали?

— Конечно! Ничего себе! А радовались больше, чем переживали. Даже когда проигрывали, всё равно было ощущение, что переломим. После победы выглядывал в окно: было полное ощущение праздника. Люди праздновали, салюты запускали — непередаваемые ощущения, — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.