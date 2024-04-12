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Таранов: после победы ЦСКА в Кубке УЕФА выглядывал в окно — было полное ощущение праздника

Таранов: после победы ЦСКА в Кубке УЕФА выглядывал в окно — было полное ощущение праздника
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Экс-защитник московского ПФК ЦСКА Иван Таранов поделился эмоциями от победы армейской команды в кубке УЕФА в 2005 году.

— Вы не получили медаль за Кубок УЕФА в составе ЦСКА?

— Не получил. В том розыгрыше я не был вообще ни на одной игре. На финал тоже не ездил. Команда вернулась из Португалии, и буквально через месяц человек пять из дубля стали плотно привлекать к основному составу. В том числе меня.

— Финал смотрели по телевизору?

— Да.

— Сильно переживали?

— Конечно! Ничего себе! А радовались больше, чем переживали. Даже когда проигрывали, всё равно было ощущение, что переломим. После победы выглядывал в окно: было полное ощущение праздника. Люди праздновали, салюты запускали — непередаваемые ощущения, — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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