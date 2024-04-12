Глушенков признан лучшим игроком «Локомотива» в марте

«Локомотив» объявил, что лучшим игроком московской команды в марте 2024 года признан Максим Глушенков. На счету вингера 3 матча, 2 гола и 1 результативный пас. Также за прошлый месяц он получил один приз лучшему игроку матча.

«Максим Глушенков — лучший игрок марта! В прошедшем месяце Глушенков отметился голевой передачей в игре с «Балтикой», забил «Сочи» и «Краснодару», в последнем матче был признан лучшим игроком! Макс, продолжай в том же духе!» — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

Отметим, что Глушенков также был номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в марте. Кроме него на приз претендовали нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби, хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич. По итогам голосования награду забрал Мохеби.