Таранов: я даже не запомнил, как выходил на поле «Эмирейтс» против «Арсенала»

Бывший игрок ПФК ЦСКА Иван Таранов поделился воспоминаниями о матче с лондонским «Арсеналом» на «Эмирейтс» в Лиге чемпионов. Игра проходила в 2006 году и завершилась со счётом 0:0.

— Мне больше запомнился выезд в Лондон, когда сыграли по нулям. Тогда «Арсенал» столько раз простил! Ощущение, что ворота были заколдованы. Когда Вагнер убегал и мог забить гол, Валерий Георгиевич на это после игры сказал: «Если бы Вагнер забил, это было бы крайне несправедливо». «Арсенал» нас переигрывал полностью.

Плюсом запомнилась атмосфера самого стадиона — тогда «Эмирейтс» был новым. Это был театр, где сидишь и наблюдаешь за действом. Я даже не запомнил, как выходил на поле… Проиграл спор своему другу, что выйду в этом матче играть.

5 тысяч рублей.

— Думаю, не жалко было отдать.

— Конечно, не жалко. Он мне показал видео, где я выходил на поле. Говорю: «Обалдеть! Похоже, меня тогда сильно накрыло, что выхожу на «Эмирейтс»! Нас ещё так давили всю игру. Игорь Акинфеев, как говорится, с бабкой подъехал, и она стояла там шептала (смеётся), — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

