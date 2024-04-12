Таранов — о шоу Слуцкого: зачем экс-тренер сборной матерится в публичном пространстве?

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказал своё мнение о медийной карьере Леонида Слуцкого.

«А я сейчас его вижу только в каких-то шоу. Взять, например, его шоу с Дзюбой. Во-первых, я его никогда не смотрел — мне только рассказывали, что они там есть и как кого-то троллят. Мне это непонятно. Зачем и для чего это? Я не приветствую такие вещи, когда в публичном пространстве матерится тренер сборной, что он позволяет себе так идти на поводу моды и выражать себя таким образом.

Но оценивать его с этой стороны тоже неправильно. Я несколько раз видел его лекции и слушал их в Высшей школе тренеров — по тренировочному процессу, восстановлению и так далее. Я сидел с раскрытыми ушами и впитывал информацию. А то, что происходило в медиа — мне не близко. Он настолько разноплановый человек, что о нём невозможно сказать что-то однозначное», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.