Тюкавин ответил, участвует ли «Динамо» в чемпионской гонке

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что бело-голубые продолжают участвовать в чемпионской гонке РПЛ сезона-2023/2024.

«Чемпионская гонка для «Динамо» окончена? Нет, конечно. Мы будет стараться. Впереди важные восемь игр», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, после 22 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мацела Лички сыграет с «Уралом» на выезде. Игра состоится 14 апреля, стартовый свисток судьи раздастся в 14:15 по московскому времени. В двух предыдущих играх РПЛ — с «Ростовом» и «Спартаком» — «Динамо» потерпело два поражения.

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