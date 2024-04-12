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Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей

Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей
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Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Сергей Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей.

«Хотелось бы заранее извиниться перед журналистами: видимо, теперь мне придётся ограничиваться минимальными комментариями на флеш-интервью и пресс-конференциях. Буквально двумя-тремя словами: «Здрасьте, игра хорошая, до свидания». Или: «Игра плохая — до свидания». У меня же год условно висит. Я уже не понимаю, что можно, что нельзя.

Есть опасения, что теперь к любому слову могут придраться и превратить условную дисквалификацию в безусловную. А мне нужно командой руководить, находиться рядом с ней. Я не могу её оставить без тренера», — сказал Юран в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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