Нападающий «Фулхэма» Мунис стал лучшим игроком АПЛ в марте

Форвард лондонского «Фулхэма» Родриго Мунис признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта. В прошлом месяце 22-летний бразилец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в четырёх матчах высшего английского дивизиона.

Мунис — воспитанник бразильского «Фламенго», за «Фулхэм» Родриго выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 27 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Муниса с «Фулхэмом» рассчитан до конца июня 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родриго в € 10 млн.

«Фулхэм» после 32 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.