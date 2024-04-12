Экс-защитник «Ливерпуля» Уорнок: матч с «Аталантой» — худший для «красных» при Клоппе

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок назвал игру мерсисайдцев с «Аталантой» (0:3) в Лиге Европы худшей за всё время работы в клубе Юргена Клоппа.

«Пожалуй, это была худшая игра при Клоппе из всех, что я видел. «Ливерпуль» был плох, игроки неаккуратно обращались с мячом и совершали очень много ошибок», — приводит слова Уорнока BBC.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоялся вчера, 11 апреля. Игру принимал стадион «Энфилд». Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль в этой встрече: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона. Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).