Таранов: Торбинский плохо подал угловой — Хиддинк как начнёт орать на английском матом!

Бывший защитник московского ПФК ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал об атмосфере в сборной России под руководством нидерландского специалиста Гуса Хиддинка. По словам футболиста, Хиддинк мог взорваться и материться на английском языке, поддерживал в команде дисциплину, но в то же время создавал лёгкую и непринуждённую атмосферу.

«На тренировках была лёгкая и непринуждённая атмосфера. В то же время он мог взорваться по любому поводу. Например, Торбинский плохо подал угловой — Хиддинк на английском матом как начнёт орать! Но Гус всегда всех подбадривал: «Good, good». В команде была дисциплина», — сказал Иван Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.