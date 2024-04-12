Погребняк: уход Абаскаля? Не понимаю политику «Спартака», но хуже точно не будет

Бывший нападающий «Спартака» Павел Погребняк высказался относительно ситуации с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, который может быть уволен в скором времени.

«Не знаю, что происходит в «Спартаке», потому что надо быть внутри клуба и внутри этой ситуации. Кто может заменить Гильермо Абаскаля в случае ухода? Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет. Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос», – приводит слова Погребняка Metaratings.

Напомним, Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» в июле 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 73 матча во всех турнирах, в которых 36 раз выиграли, 15 раз сыграли вничью и 22 раза уступили.

После 22 матчей чемпионата России нынешнего сезона московский клуб набрал 35 очков и занимает шестое место. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи». Матч состоится 13 апреля.