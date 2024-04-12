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Ракитич: удары плетью не способствуют улучшению имиджа футбола в Саудовской Аравии

Ракитич: удары плетью не способствуют улучшению имиджа футбола в Саудовской Аравии
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Центральный полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич прокомментировал эпизод, произошедший после финала Суперкубка Саудовской Аравии, когда болельщик «Аль-Хиляля» ударил плетью нападающего «Аль-Иттихада» Абдерразака Хамдалла. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля».

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . Финал
11 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Малком – 5'     1:1 Хамдалла – 21'     1:2 Аль-Давсари – 44'     1:3 Малком – 89'     1:4 Аль-Давсари – 90+6'    

«Это не очень способствует имиджу [футбола в Саудовской Аравии]. Меня это очень удивило. Я надеюсь, что будут приняты правильные решения, потому что это не помогает [имиджу].

Однако могу сказать, что здесь всё очень хорошо организовано. Да, это не Европа, уровень ниже, но мы прогрессируем. Кадую неделю или месяц появляются новые достижения», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Болельщик «Аль-Хиляля» напал на игрока «Аль-Иттихада», ударив того ремнём:

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