Ракитич: удары плетью не способствуют улучшению имиджа футбола в Саудовской Аравии

Центральный полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич прокомментировал эпизод, произошедший после финала Суперкубка Саудовской Аравии, когда болельщик «Аль-Хиляля» ударил плетью нападающего «Аль-Иттихада» Абдерразака Хамдалла. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля».

«Это не очень способствует имиджу [футбола в Саудовской Аравии]. Меня это очень удивило. Я надеюсь, что будут приняты правильные решения, потому что это не помогает [имиджу].

Однако могу сказать, что здесь всё очень хорошо организовано. Да, это не Европа, уровень ниже, но мы прогрессируем. Кадую неделю или месяц появляются новые достижения», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Болельщик «Аль-Хиляля» напал на игрока «Аль-Иттихада», ударив того ремнём: