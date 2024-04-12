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Болельщик «Атлетика» умер во время празднования командой победы в Кубке Испании

Болельщик «Атлетика» умер во время празднования командой победы в Кубке Испании
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Болельщик «Атлетика» Херардо Флорес умер во время масштабного празднования командой победы в Кубке Испании, в рамках которого баски совершали речную прогулку. Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . Финал
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
4 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Родригес – 21'     1:1 Сансет – 50'    

По информации источника, Флорес умер после того, как увидел проплывающий корабль. Подчёркивается, что клуб уже выразил сожаление в связи с кончиной болельщика.

Напомним, в финальном матче этого турнира «Атлетик» встречался с «Мальоркой» на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. «Атлетик» одержал победу со счётом 1:1 (4:2 пен.). Эта победа в Кубке Испании стала для команды первой за 40 лет.

«Атлетик» (Бильбао) выиграл трофей в 25-й раз в своей истории. В предыдущий раз команда становилась обладателем Кубка Испании в сезоне-1983/1984.

«Атлетик» отметил победу в Кубке Испании речной прогулкой:

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