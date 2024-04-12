«Факел» опубликовал видеоролик в честь Дня космонавтики

Воронежский «Факел» в социальных сетях опубликовал видеоролик, посвящённый Дню космонавтики.

Видео доступно на YouTube-канале ФК «Факел» Воронеж.

В ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Факел» встретится с «Ростовом». Игра пройдёт в воскресенье, 14 апреля. Начало матча — в 16:45 по московскому времени. Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 22 матча. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.

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