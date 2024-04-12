Лука Модрич ещё не принял окончательное решение об уходе из «Реала» — журналист Моретто

38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сомневается, стоит ли ему покидать «сливочных», несмотря на недовольство количеством игрового времени, которое он получает в клубе. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, на текущий момент Модрич обдумывает роль, которую он будет играть в «Реале» в следующем сезоне.



Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Подчёркивается, что в услугах хорватского полузащитника заинтересованы клубы с Ближнего Востока и МЛС. Кроме того, конкретный интерес к Модричу проявляет загребское «Динамо».

Напомним, в нынешнем сезоне Модрич принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте