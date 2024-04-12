Хави отреагировал на оскорбление в адрес Ямала

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави отреагировал на слова Хермана Бургоса, являвшегося ассистентом главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, в адрес игрока сине-гранатовых Ламина Ямала. Ранее Бургос в эфире Movistar Plus+, сказал, что если у испанца не получится добиться успеха в футболе, то он пойдёт попрошайничать.

«Это отвратительно и достойно осуждения. С Ламином всё в порядке, он спокоен и счастлив. Нет необходимости больше говорить об этом», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Отметим, что Херман Бургос после этой ситуации был обвинён в расизме. Телеканал Movistar Plus+ принял решение уволить эксперта.

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Напомним, Ямалу 16 лет. Он является воспитанником каталонской команды. В нынешнем сезоне испанский вингер в общей сложности принял участие в 41 матче. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и семь результативных передач.