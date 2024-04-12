Сёмин: отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Специалист считает, что атакующий хавбек сборной России заслуживает получать больше игрового времени. По мнению Сёмина, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини относится к Миранчуку не лучшим образом.

«На мой взгляд, отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее. Не знаю, почему так происходит. Россиянину дают очень мало игрового времени, но Алексей всё равно относится ко всему очень профессионально. Лёша заслуживает намного больше возможностей и больше времени на поле», – приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 30 матчах «Аталанты» во всех официальных турнирах. Алексей записал на свой счёт четыре забитых мяча и 11 результативных передач. Действующий контракт российского футболиста с клубом из итальянской Серии А истекает в июне 2025 года.