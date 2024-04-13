Почеттино: думаю, что у «Челси» одна из лучших академий не только в Англии, но и в мире

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о шансах игроков академии попасть в состав на матч 33-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча состоится в понедельник, 15 апреля.

«Думаю, что игроки академии очень близки к первой команде. Мы как тренерский штаб работаем в тесном контакте с академией. И в силу сложившихся обстоятельств, в том числе и для нас, мы можем приглашать молодых игроков тренироваться с нами каждую неделю.

Для них это хорошая возможность продемонстрировать свои качества. Мы реалисты, но, если мы сможем предоставить им такую возможность, они смогут быть последовательными. Думаю, что у «Челси» одна из лучших академий не только в Англии, но и в мире — мы обязаны заботиться об этих парнях. У некоторых из них будет возможность присоединиться к команде в понедельник», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».