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Месси и Неймар были разочарованы властью, которую Мбаппе получил в «ПСЖ» — L’Équipe

Месси и Неймар были разочарованы властью, которую Мбаппе получил в «ПСЖ» — L’Équipe
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Бывший нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Неймар были разочарованы тем, какой уровень власти руководство парижского клуба предоставило форварду Килиану Мбаппе в тот период, когда они выступали за французский гранд. Об этом L’Équipe сообщил неназванный сотрудник парижского клуба.

По информации источника, изначально Мбаппе нравился Неймар, но затем между ними возникли разногласия, заставившие его понять, что бразильский футболист непостоянен, когда речь заходит о выполнении своих обязательств.

Напомним, Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. В свою очередь, Месси представлял цвета французского гранда с 2021 по 2023 год. В 2017 году Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды, однако в 2018 году парижский клуб оформил полноценный трансфер француза.

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