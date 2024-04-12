КДК РФС дисквалифицировал тренера «Химок» Талалаева на два матча Кубка России условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Химок» Андрея Талалаева на два матча Фонбет Кубка России после игры с «Ростовом». «Химки» уступили «Ростову» (0:0, 6:7) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«В соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении иных лиц – дисквалифицировать главного тренера ФК «Химки» г. Химки Андрея Талалаева на два матча Кубка России условно и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.

Установить для главного тренера ФК «Химки» г. Химки Андрея Талалаева испытательный срок один год с момента принятия данного решения», — приводится текст решения на официальном сайте Российского футбольного союза.