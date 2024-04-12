«Аугсбург» обыграл «Унион» в матче 29-го тура Бундеслиги

Закончился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург». и «Унион». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аугсбурга» Филлип Тиц. На 82-й минуте нападающий Свен Михель удвоил преимущество хозяев.

После 29 туров немецкой Бундеслиги «Аугсбург» набрал 39 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Германии «Унион» заработал 29 очков и расположился на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура чемпионата Германии. В той встрече «Аугсбург» и «Унион» сыграли вничью со счётом 1:1.