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«Аугсбург» обыграл «Унион» в матче 29-го тура Бундеслиги

«Аугсбург» обыграл «Унион» в матче 29-го тура Бундеслиги
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Закончился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург». и «Унион». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аугсбурга» Филлип Тиц. На 82-й минуте нападающий Свен Михель удвоил преимущество хозяев.

После 29 туров немецкой Бундеслиги «Аугсбург» набрал 39 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Германии «Унион» заработал 29 очков и расположился на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура чемпионата Германии. В той встрече «Аугсбург» и «Унион» сыграли вничью со счётом 1:1.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 0
Унион
Берлин
1:0 Тиц – 47'     2:0 Михель – 81'    
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